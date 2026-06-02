SCOSSA FORTISSIMA AL SUD: MAGNITUDO 6.2 SULLA COSTA CALABRESE

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È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0.12 in

mare, al largo della costa calabrese di Amantea (Cosenza) con epicentro a 250 chilometri di profondità.

La scossa

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 00.12 di questa notte in Calabria, con epicentro nel Cosentino. Il sisma è stato avvertito anche in parte del Sud Italia fino a Palermo. Non si hanno per il momento notizie di danni nella zona dell’epicentro.

L’epicentro

L’epicentro è stato localizzato dall’INGV a una profondità di 250 km, con epicentro a 41 km a ovest di Cosenza. Secondo le prime informazioni non si sarebbero registrati danni a cose e persone. L’intensità del sisma è stata tale da essere percepita in tutto il sud Italia, fino a Palermo. L’epicentro è stato localizzato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 41 km da Cosenza, 48 Km da Lamezia Terme, 72 Km da Catanzaro.

Non ci sarebbero state fino a ora segnalazioni di danni per la scossa di terremoto 6.2 avvenuta in mare nella zona della costa calabra nord-occidentale, ma solo qualche telefonata da parte di cittadini spaventati. I vigili del fuoco al momento sono comunque impegnati in una ricognizione per valutare eventuali danni soprattutto nella zona del Tirreno cosentino.

Ciciliano convoca unità crisi protezione civile

A seguito dell’evento sismico magnitudo 6.2 al largo della costa calabra registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. È quanto si legge in una nota del Dipartimento della Protezione Civile nazionale. Sono in corso le verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni. Per seguire le verifiche in corso, il capo Dipartimento Fabio Ciciliano ha convocato l’Unità di Crisi presso il Dipartimento a Roma.

Unità Crisi protezione civile: no segnalazione danni

Si è riunita all’una, a meno di un’ora dall’evento sismico in mare registrato alle 00:12 di stanotte, l’Unità di Crisi della protezione civile presieduta dal Capo Dipartimento Fabio Ciciliano. Alla riunione hanno partecipato, in videocollegamento, tutte le regioni del Sud Italia, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Nessuna regione ha segnalato danni a persone o cose sul proprio territorio a seguito della forte scossa. La Sala Situazione Italia del Dipartimento continuerà a seguire eventuali sviluppi in contatto con le strutture di protezione civile sui territori. Lo rende noto un comunicato del Dipartimento della Protezione Civile.













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