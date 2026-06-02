“Pronto al martirio”: fermato un 21enne che inneggiava all’attacco di Modena

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Zakaria Ben Haddi, giovane italiano di origine marocchina residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Nel provvedimento del pubblico ministero di Milano Alessandro Gobbis si sottolinea la sua “disponibilità al martirio”, la celebrazione – nei suoi profili social – “di attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico in danno dei cristiani e più in generale contro l’Occidente” e l’esaltazione “al tragico evento” di Modena dello scorso 15 maggio quando Salim El Koudri, di origini marocchine e con problemi psichiatrici, ha investito volontariamente sette pedoni.













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