Sondaggio Swg, Meloni allunga: Fratelli d’Italia cresce al 28,2%, Pd in calo e M5S in rimonta. Boom Vannacci

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Fratelli d’Italia cresce, il Pd cala, il Movimento 5 Stelle sale e Roberto Vannacci ‘decolla’ con Futuro Nazionale. E’ il quadro del sondaggio Swg che oggi, lunedì 1 giugno, fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 in caso di elezioni. Fratelli d’Italia, ampiamente primo partito, guadagna lo 0,1% rispetto alla scorsa settimana e arriva al 28,2%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni aumenta il vantaggio rispetto al Pd della segretaria Elly Schlein. I dem cedono lo 0,2% e scendono al 22,3%. In ascesa il M5S di Giuseppe Conte, che cresce dello 0,3% e arriva al 13% netto.













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