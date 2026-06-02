Vico Equense chiude il “Maggio della Cultura” e si prepara alla grande Estate degli eventi

Condividi

Visite: 12

16 Visite

Si conclude con numeri importanti e una partecipazione diffusa il “Maggio della Cultura” di Vico Equense, il programma di iniziative che per tutto il mese ha animato la città tra arte, tradizioni, musica, sport e valorizzazione del territorio.

I musei cittadini, aperti durante tutti i weekend, hanno registrato centinaia di presenze provenienti da ogni parte del mondo, confermando il crescente interesse verso il patrimonio culturale e identitario della città. Tra i momenti più significativi dell’intera rassegna, la celebrazione del decennale del Museo Aperto Antonio Asturi, esperienza culturale ormai consolidata e simbolo del legame tra memoria, arte e comunità.

Grande partecipazione anche per gli eventi che hanno caratterizzato il weekend conclusivo. Nella giornata di ieri, il centro cittadino si è acceso con le luminarie artistiche, mentre il piazzale a strapiombo sul mare della Chiesa della SS. Annunziata ha ospitato il suggestivo concerto candlelight del Maestro Giuseppe De Rosa, in uno scenario di straordinaria bellezza che ha emozionato cittadini e visitatori.

Successo anche per “Le 13 Porte”, il percorso che accompagna residenti e turisti tra sentieri, scorci e panorami mozzafiato nei luoghi più suggestivi di Vico Equense, e per il “Faito X Trail”, manifestazione che ha portato centinaia di persone – bambini, ragazzi e adulti – sul Monte Faito all’insegna dello sport, del benessere e del contatto con la natura.

Archiviato il “Maggio della Cultura”, l’Amministrazione comunale capeggiata dal Sindaco Giuseppe Aiello guarda ora alla stagione estiva. La scorsa settimana è stato infatti ufficializzato, con largo anticipo, il programma dei grandi eventi dell’estate, costruito per offrire un calendario ricco di appuntamenti culturali, musicali e turistici.

“Il Maggio della Cultura è stato un viaggio straordinario dentro l’anima della nostra città – dichiara il Sindaco Giuseppe Aiello –. Abbiamo registrato una partecipazione importante, con visitatori arrivati da tante parti del mondo, e vissuto eventi di grande qualità in luoghi simbolo del nostro territorio. Cultura, natura, sport e tradizioni si sono intrecciati in un racconto autentico di Vico Equense. Adesso siamo pronti ad affrontare l’estate con una programmazione ambiziosa, organizzata con largo anticipo, per offrire ai cittadini e ai turisti una città sempre più viva, accogliente e attrattiva”.

—













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti