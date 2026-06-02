Marano. Il canestro mancante di piazza Libera fa il giro del web: l’ex cestista Andrea Bargnani e Geppi Cucciari pronti ad aiutare i ragazzi di Marano

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La storia dei ragazzi di piazza Libera, costretti a inseguire il sogno della pallacanestro senza un vero canestro, ha ormai superato i confini della città e sta facendo il giro del web. Le immagini dei giovani che continuano a giocare con fantasia e passione, nonostante il canestro vandalizzato e poi sottratto tempo fa, hanno suscitato indignazione ma soprattutto una straordinaria ondata di solidarietà.

Ieri il commissario prefettizio Cardellicchio aveva assicurato un intervento rapido per il ripristino della struttura, raccogliendo l’appello lanciato da Terranostranews. Un impegno che si inserisce in un progetto più ampio, considerando che sull’area è previsto anche un finanziamento che il Comune dovrebbe utilizzare nei prossimi mesi per la riqualificazione degli spazi.

Intanto la vicenda ha attirato l’attenzione di personaggi molto noti del panorama nazionale. Tra questi l’ex cestista Andrea Bargnani, primo italiano scelto come numero uno assoluto al Draft NBA e protagonista di una carriera ai massimi livelli internazionali. Colpito dalla storia dei ragazzi maranesi, Bargnani ha manifestato la propria disponibilità a contribuire affinché il campo possa tornare ad essere pienamente fruibile.

All’appello si è unita anche Geppi Cucciari, conduttrice televisiva e comica, che ha espresso interesse per la vicenda e la volontà di dare una mano ai giovani cestisti.

Un segnale importante che accende i riflettori su una realtà non facile. In attesa che il canestro venga finalmente reinstallato e che partano gli interventi di riqualificazione previsti, i ragazzi continuano a ritrovarsi in piazza, trasformando l’assenza di una struttura adeguata in una lezione di determinazione.

La speranza è che dalla solidarietà nata sul web possano arrivare presto fatti concreti, restituendo ai giovani di piazza Libera non solo un canestro, ma un luogo simbolo di crescita, socialità e futuro.













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