Allegri-Napoli, settimana decisiva: si cerca l’accordo con il Milan per la risoluzione del contratto

Il nodo cruciale resta quello burocratico, dato che Allegri non potrà mettere la firma sul nuovo contratto con il Napoli finché non si libererà dal Milan. Lo scorso luglio Max aveva blindato un accordo triennale a cifre decisamente importanti, motivo per cui è tuttora a libro paga della società rossonera. Da circa due settimane l’allenatore e il suo entourage spingono per ottenere una buonuscita, scontrandosi inizialmente con il muro del Milan, convinto che il tecnico avrebbe ceduto alla distanza. La svolta decisiva è arrivata nelle ultime ore, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà: i legali del mister sono al lavoro sui dettagli e Allegri ha dato il via libera a rinunciare a una o due mensilità pur di sbloccare la situazione. La fumata bianca per la risoluzione consensuale è ormai dietro l’angolo.