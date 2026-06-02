Sorrento, schianto tra scooter e auto in via degli Aranci: muore una donna, grave il conducente

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I carabinieri dell’aliquota radiomobile e della stazione di Sorrento sono intervenuti in via degli Aranci per un incidente stradale mortale. Per cause in corso di accertamento, uno scooter  è finito contro un’auto in marcia. La passeggera (classe 1961) è morta sul colpo, il conducente (cl 2006) è stato portato in ospedale a Sorrento. E’ ricoverato in prognosi riservata. I veicoli sono stati sequestrati. Illeso l’automobilista. Indagini in corso per chiarire dinamica.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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