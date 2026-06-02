Marano, edificio lesionato e a rischio slittamento: scatta lo sgombero delle famiglie al corso Umberto

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È stato sgomberato il fabbricato situato al corso Umberto, al civico 1, all’intersezione con corso Umberto, a seguito dell’accertamento di lesioni strutturali e di un fenomeno di slittamento dell’edificio che ha reso necessario l’intervento delle autorità competenti.
Per motivi di sicurezza è stata disposta l’evacuazione delle famiglie residenti nello stabile. Al momento gli occupanti hanno trovato sistemazione presso parenti e familiari, in attesa di ulteriori verifiche tecniche sulle condizioni dell’immobile.
Sono in corso gli accertamenti per valutare l’entità delle criticità riscontrate e gli eventuali interventi necessari per la messa in sicurezza della struttura.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews