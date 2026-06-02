Marano, principio d’incendio al Ciuarro: fiamme domate dalla Polizia Municipale. Torna l’allarme sicurezz

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Momenti di apprensione questa mattina al Ciuarro, uno dei luoghi simbolo di Marano, dove si è sviluppato un principio d’incendio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Provvidenziale l’intervento degli agenti della Polizia Municipale che, utilizzando gli estintori in dotazione ai mezzi di servizio, sono riusciti a domare rapidamente le fiamme evitando che il rogo si propagasse ulteriormente.

Sulle cause dell’incendio non ci sono ancora certezze, ma tra le ipotesi al vaglio vi è anche quella dell’origine dolosa. Un episodio che riaccende i riflettori sulla necessità di rafforzare il sistema di videosorveglianza nelle aree più sensibili del territorio.

Da tempo cittadini e osservatori segnalano l’esigenza di installare telecamere nei punti maggiormente esposti ad atti vandalici e incendi. La speranza è che anche il Ciuarro rientri tra i siti interessati dal piano che prevede l’installazione di circa 70 nuove telecamere sul territorio comunale.

L’episodio odierno dimostra ancora una volta quanto sia importante investire nella prevenzione e nel controllo del territorio per tutelare il patrimonio ambientale e i luoghi identitari della città.













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