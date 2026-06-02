80 anni di Repubblica: il voto che cambiò la storia d’Italia

Ottant’anni fa gli italiani scrivevano una delle pagine più importanti della storia nazionale. Il 2 giugno 1946, con il referendum istituzionale, il Paese scelse di diventare una Repubblica, archiviando la Monarchia e aprendo una nuova fase democratica dopo la caduta del fascismo e la fine della Seconda Guerra Mondiale.
Per la prima volta votarono anche le donne, protagoniste di una consultazione che registrò una partecipazione straordinaria: alle urne si recò oltre l’89% degli aventi diritto. La Repubblica prevalse con il 54,27% dei voti contro il 45,73% ottenuto dalla Monarchia.
Nello stesso giorno gli italiani elessero anche l’Assemblea Costituente, incaricata di redigere la nuova Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e ancora oggi fondamento della vita democratica del Paese.
Il 2 giugno rappresenta quindi non solo la nascita della Repubblica Italiana, ufficialmente proclamata il 18 giugno 1946, ma anche l’affermazione dei valori di libertà, partecipazione e democrazia che continuano a ispirare la vita istituzionale della nazione.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews