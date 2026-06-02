Ucraina, massiccio attacco russo nella notte: almeno 10 morti e oltre 100 feriti, colpita anche Kiev

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A Kiev il bilancio provvisorio è di almeno quattro vittime e 58 feriti, tra cui due bambini, secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko. A Dnipro, invece, le autorità locali hanno segnalato sei morti e 36 feriti.

L’attacco a Kiev

Le prime esplosioni sono state udite a Kiev intorno all’1.30 ora locale, poco prima dell’attivazione dell’allarme aereo. Nuove ondate di esplosioni sono state registrate alle 2.15, alle 4 e alle 7.20 del mattino, accompagnate da brevi interruzioni dell’energia elettrica in alcune zone della città.

Particolarmente grave la situazione nel distretto Podilskyi della capitale, dove un edificio residenziale di nove piani è crollato dopo quello che le autorità definiscono un attacco “double tap”, una tattica che prevede un secondo bombardamento sulla stessa area poco dopo il primo. Secondo Klitschko, diverse persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie.













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