Allegri lo vuole portare via da Firenze: ecco l’idea per il Napoli

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Il giocatore, classe 1998, è considerato uno dei profili più interessanti nel suo ruolo per il campionato di Serie A grazie alla sua capacità di spinta, alla velocità e alla continuità di rendimento mostrata nelle ultime stagioni con la maglia viola.

Fiorentina, Allegri lo vuole per suo il nuovo progetto azzurro

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli di Massimiliano Allegri avrebbe inserito Dodô tra le richieste principali per rinforzare le corsie esterne del nuovo progetto tecnico azzurro. Il tecnico, infatti, avrebbe indicato il brasiliano come uno dei profili ideali per il suo sistema di gioco, basato su intensità e ampiezza. Ma il Napoli non è solo. Anche la Roma segue con attenzione la situazione dell’esterno viola, già monitorato da tempo dalla dirigenza giallorossa. Il club capitolino vede in Dodô un possibile rinforzo di