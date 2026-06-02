Marano, il prefetto Cardellicchio: “Una ferita che si riapre: nuova tragedia nello stadio comunale”

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Una nuova tragedia rattrista il territorio Maranese anche in questa bella giornata di festa. Un luogo di svago, di gioia e di sano divertimento si è trasformato nell’incuria degli anni, distrutta dalla ferocia dei vandali, danni aggravati dall’affanno economico che attanagliano il bilancio comunale, per un opera che per rimettersi in sesto necessiterebbe di straordinarie capacità finanziarie, in un luogo di lutto prescelto per atti di profonda disperazione. Giovani vite a cui tributiamo il nostro più sentito e affranto cordoglio.

Vincenzo Cardellicchio, commissario straordinario Comune di Marano













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