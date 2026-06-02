AGGIORNAMENTO MARANO. E’ DI CALVIZZANO L’UOMO CHE SI E’ TOLTO LA VITA NELLO STADIO

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Tragica scoperta nel pomeriggio all’interno dello stadio comunale di Marano, struttura chiusa da anni e ormai in stato di abbandono. Il corpo senza vita di un uomo di 47 anni, non un giovanissimo come ipotizzato inizialmente, residente a Calvizzano, è stato rinvenuto all’interno dell’impianto sportivo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e la polizia municipale. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’uomo, A.C., si è suicidato impiccandosi. Ignoti i motivi alla base del gesto.













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