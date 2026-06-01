Quarto, a Casa Mehari la quarta edizione del Festival “L’Ora Legale”

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In un luogo simbolo del ripristino della legalità – Casa Mehari, bene confiscato alla camorra e ora proprietà del Comune di Quarto – si terrà la quarta edizione del festival L’ora legale, manifestazione cinematografica che ospiterà cortometraggi e documentari brevi sui temi dei diritti civili e sociali, del rispetto delle regole e della lotta alla criminalità.

Patrocinata dall’amministrazione comunale di Quarto, la rassegna si svolgerà sabato 6 giugno 2026 a Casa Mehari in via Nicotera n. 8 a Quarto. L’ingresso è gratuito. A partire dalle ore 17.00 saranno presentate le opere finaliste, selezionate dallo storico del cinema Giuseppe Borrone. Seguirà, al termine delle proiezioni e di un Q&A con i registi dei film, la cerimonia di premiazione.

I corti in gara: “Dolly Make Up” di Giuliana Boni (2025, 7 minuti); “Fango-una storia di boxe” di Raffaele Patti (2026, 20 minuti); “Il compleanno di Ciro” di Marta Esposito (2025, 15 minuti); “Lacerazioni” di Massimiliano Pacifico (2026, 19 minuti); “Marinella” di Giuseppe Arena (2025, 20 minuti); “Quando il sole cade” di Jay Ruggiano (2025, 13 minuti).

Alla giuria tecnica – formata dall’attore Agostino Chiummariello, dal regista Luca Lanzano e dalla giornalista de la Repubblica Ilaria Urbani – il compito di decretare il miglior cortometraggio. Anche gli spettatori presenti in sala potranno votare il film preferito, contribuendo all’attribuzione del Premio del Pubblico. A presiedere la giuria popolare, lo scrittore Pino Imperatore. I premi sono stati realizzati in mattoncini da Alessandro Daino, dell’associazione Brickanti – Mattoncini al Sud.

Un ringraziamento particolare agli sponsor che hanno sostenuto questa iniziativa sulla legalità: Carputo Vini, Pasticceria Reder, Panificio Biscottificio Stefano Chiantese.

Il Festival è organizzato dalla Associazione Culturale Artemide, che è una delle componenti della associazione temporanea di scopo che gestisce Casa Mehari. Le altre realtà che compongono l’ATS sono: Bottega dei Semplici Pensieri (organizzazione di volontariato, capofila dell’ats), La Quercia Rossa (cooperativa sociale), e Dialogos (associazione di promozione sociale).

Casa Mehari è ubicata a Quarto, in via Nicotera 8. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.casamehari.it oppure scrivere a: artemide.ass@virgilio.it.













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