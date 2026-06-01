Marano, il grazie di un’allieva alla sua insegnante di danza: le parole di Marianna per la maestra Nancy

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Ci sono insegnanti che lasciano un segno profondo non solo nella formazione artistica dei propri allievi, ma anche nella loro crescita personale. È il caso della maestra Nancy Della Corte, insegnante della scuola di danza New Stella Nascente di Marano, alla quale l’allieva Marianna Rusu ha voluto dedicare un messaggio di affetto e gratitudine al termine del suo percorso.

«Cara maestra Nancy, grazie di cuore per avermi accompagnata in questo meraviglioso percorso con passione, dedizione, amore e affetto. Con la tua professionalità e il tuo sostegno mi hai insegnato non solo l’arte della danza, ma anche l’impegno, la disciplina e la fiducia in me stessa».

Parole sincere che raccontano il legame speciale nato negli anni tra insegnante e allieva, fatto di sacrifici, emozioni e obiettivi raggiunti insieme.

Per Marianna, la conclusione di questo percorso rappresenta un momento importante della propria crescita, ma anche l’occasione per guardare al futuro portando con sé gli insegnamenti ricevuti.

«Oggi si conclude un capitolo importante della mia vita, ma porterò sempre nel cuore i momenti vissuti insieme, gli insegnamenti ricevuti e le emozioni condivise. Grazie per aver creduto in me e per avermi aiutata a diventare la persona che sono oggi».

Un ringraziamento che va oltre la danza e che testimonia il ruolo fondamentale svolto dagli insegnanti nella formazione dei giovani.

Con affetto e infinita gratitudine,

Marianna Rusu













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