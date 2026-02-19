Meloni a Sky: «Rispetto per Mattarella. La riforma della giustizia è per i cittadini, non contro i giudici»

L’intervista serale al direttore di Sky, Fabio Vitale, arriva al termine di una giornata che definire intensa è dire poco. Un’altra sentenza anti-governo sui migranti, il Board of Peace di Trump che decolla senza alcuni Paesi e con le proteste della sinistra italiana, la rabbiosa reazione di Macron alle parole sul vile omicidio dell’attivista di destra in Francia, per non parlare dell’ennesima giornata di veleni sul referendum. Ma Giorgia Meloni parte facendo un passo indietro, nel colloquio con il colosso tv, da quel monito lanciato da Mattarella nel corso di una seduta del Csm, che qualcuno ha interpretato come un invito al centrodestra a non attaccare i giudici. “Non ho sentito il presidente della Repubblica in queste ore, ci eravamo visti la sera prima che andasse alla riunione del Csm nel tradizionale incontro dell’anniversario dei Patti lateranensi. Ho trovato le parole del presidente giuste e anche doverose. Penso che sia giusto il richiamo il rispetto delle istituzioni e penso sia stato giusto il passaggio in cui il presidente dice anche che è un’istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe di natura politica”, dice la presidente del Consiglio nell’intervista a Sky Tg24. titolo efficace