L’INTERVENTO DI BONELLI. “LE PREZIOSE E STORICHE TESTIMONIANZE ANDATE IN FUMO E LA RICOSTRUZIONE DEL TEATRO SANNAZARO”

Gaetano Bonelli

Le immagini del devastante incendio che hanno trasformato in un cumulo di macerie e cenere la “bomboniera di Chiaia” resteranno impresse in maniera indelebile nei nostri cuori.

Tuttavia, se da un lato, stando ai propositi, ma davvero risulterebbe incredibile il non agire di conseguenza, è emersa la volontà unanime di ricostruirlo presto ed ancora più bello, adesso toccherà prendere delle decisioni per niente facili e soprattutto scontate.

Su tutte, a mio avviso, la questione che andrà posta, è: come ricostruirlo?

Occorrerà valutare in altri termini, se dar vita alla fedele riproposizione del teatro come si presentava prima del nefasto evento, sulla scorta di quanto venne disposto per ricostruire “La Fenice” di Venezia, con il rischio di architettare uno stucchevole falso storico, o seguire il modello “Carlo Felice” di Genova, dove però, anche in questo caso, il rischio di snaturare e stravolgere il contesto è davvero troppo alto.

Scelte coraggiose, per niente facili e da prendere con leggerezza, che richiedono, al contrario, una rigorosa progettualità ed il coinvolgimento di un comitato tecnico/scientifico da istituire ad hoc, al fine di poter offrire le necessarie ed auspicabili garanzie, perché il tutto venga eseguito nella maniera più corretta e consona possibile.

Quest’ennesimo tragico evento che ha colpito al cuore la nostra Napoli, lascia un ulteriore meraviglioso amaro ed inconsolabile spunto di riflessione.

Se il teatro infatti verrà, spero presto, ricostruito, abbiamo perso irrimediabilmente documenti preziosi ed unici, quali le locandine, le fotografie, i copioni ed i costumi di scena e l’archivio storico del teatro.

Si trattava di un corpus di testimonianze straordinarie, fondamentali per poter approfondire lo studio e la memoria della storia del teatro napoletano.

Reperti delicati, vulnerabili, che, in quanto tali, necessitano d’esser protetti e custoditi con la giusta perizia, messi in sicurezza, pena, come nel caso in oggetto, il rischio di perderli per sempre.













