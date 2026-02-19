Ansia per Luciano Capasso, 25enne di Qualiano disperso sulla neve a St. Moritz

Si cerca Luciano Capasso, 25 anni, nostro concittadino, attualmente in Svizzera a Saint Moritz dove lavora presso il Badrutt’s Palace Hotel.
Da ieri risulta disperso dopo essersi concesso qualche ora di relax in una giornata di pausa dal lavoro: Luciano è un appassionato di alpinismo ed è uscito per una escursione sulla neve ma non è più rientrato. Le ricerche sono in corso ma al momento risultano sospese a causa delle avverse condizioni meteo.
Siamo in costante contatto con la Farnesina e con i carabinieri di Qualiano stiamo assistendo la famiglia in queste ore di forte apprensione.
L’amministrazione comunale è al fianco dei suoi cari e segue ogni aggiornamento.
Ogni informazione utile può essere preziosa. Chiunque abbia notizie contatti immediatamente le autorità competenti.
Qualiano attende Luciano con speranza.
