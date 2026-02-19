Addio al dottor Peppino Aprea, volto amato e noto di Marano. Da giorni era ricoverato a Giugliano

Lutto a Marano: è morto il dottor Giuseppe Aprea, per tutti Peppino, storico medico di base della città e volto noto della comunità.

Giuseppe Apra era ricoverato da diversi giorni a Giugliano, dove era stato precedentemente operato. Nonostante le condizioni giudicate stabili negli ultimi giorni, purtroppo non ce l’ha fatta.

Lascia la moglie, anch’essa medico presso il locale distretto sanitario, e i due figli, Elena e Vincenzo. Oltre alla professione medica, Peppino era stato attivo anche in politica locale come consigliere comunale, guadagnandosi il rispetto e l’affetto di colleghi e cittadini.

Il suo impegno costante e la disponibilità verso la comunità lasciano un vuoto profondo a Marano. La città si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

