Marano, operaio del Comune investito in via Casaggiarrusso: doppia paura dopo il vigile travolto

Poche ore dopo il ferimento del vigile, investito da un automobilista multato per aver parcheggiato su un marciapiede, nuova paura a Marano. In via Casaggiarrusso un operaio del servizio manutenzioni dell’ente comunale è stato investito da un’auto in retromarcia mentre lavorava. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Non è in pericolo di vita.

Il vigile investito poche ore prima era un giovane recentemente stabilizzato in servizio. La città è sotto choc: due incidenti gravi in poche ore riaccendono l’allarme sicurezza sulle strade.