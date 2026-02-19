Marano. Frana via Roma, 26 famiglie (video) pronte a pagare i lavori: «La Procura ci dia il via libera, sono passati cinque giorni e siamo ancora in attesa”

4 Visite
Cinque giorni dopo la frana di via Roma, a Marano le 26 famiglie dello stabile sequestrato tornano a parlare.
«Non si vede ancora uno spiraglio di luce», denunciano i condomini, pronti – assicurano – ad assumersi gli oneri per la messa in sicurezza dell’edificio. È già stato costituito un fondo cassa per affrontare le spese necessarie, ma tutto resta fermo in attesa del completamento delle notifiche degli atti giudiziari successivi al sequestro.
I residenti chiedono al magistrato inquirente di autorizzare quanto prima le perizie tecniche propedeutiche ai lavori, passaggio indispensabile per poter intervenire e avviare le opere di consolidamento.
Le famiglie, tutte ancora fuori casa, sollecitano tempi rapidi: «Vogliamo solo mettere in sicurezza il palazzo e tornare alla normalità».