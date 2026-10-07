Giugliano: droga nel forno. Carabinieri arrestano un 45enne

Condividi

Visite: 62

116 Visite

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 45enne del posto incensurato.

I militari sanno già cosa fare, hanno organizzato un servizio ad hoc. Si entra. Ad aprire la porta di casa c’è il 45enne*. Parte la perquisizione che viene estesa anche ad una cantina a lui in uso. All’interno di un forno abbandonato e di una credenza vengono trovati 5 involucri di cocaina per un totale di 220 grammi, un involucro con dentro 10 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti