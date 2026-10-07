Inchiesta UniPegaso: pressioni su ministro e tentativi di condizionare la stampa: 22 indagati

Condividi

Visite: 27

63 Visite

Inchiesta della procura di Napoli su presunte pressioni al ministro Anna Maria Bernini: ventidue indagati, tra cui i vertici di UniPegaso-Multiversity, giornalisti ed editori.

Le fiamme gialle stanno eseguendo una serie di perquisizioni e notificando avvisi di garanzia in seguito a un’indagine per corruzione tra privati focalizzata sui tentativi, rivelatisi privi di esito, di modificare le normative ministeriali sugli esami a distanza e di condizionare la stampa.

Il fascicolo giudiziario, anticipato da “Il Fatto Quotidiano” e confermato da fonti investigative, vede coinvolto anche Fabio Domenico Vaccarono, presidente del gruppo. Le verifiche dei finanzieri traggono origine da un precedente filone d’inchiesta sull’Università Pegaso relativo a presunte anomalie nelle immatricolazioni senza requisiti per corsi di laurea e post laurea risalenti alla gestione di Danilo Iervolino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti