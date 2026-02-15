Marano, cedimento muro in via Roma: sospensione erogazione idrica in diverse arterie e chiusura precauzionale sottoservizi

Causa cedimento muro di contenimento in via Roma nr.8 , stante la complessità e l’urgenza delle verifiche in atto, a tutela della pubblica incolumità il reparto operante dei Vigili del Fuoco ha disposto in via precauzionale la chiusura di tutti i sottoservizi presenti. La chiusura del tronco idrico interesserà le seguenti strade principali e rispettive traverse: via Roma, via Casa Baiano, via Casa Criscio, via Parrocchia, via Casalanno, corso Vittorio Emanuele, via 24 maggio, via Ferrigno.

L’erogazione sarà ripresa appena terminate le verifiche dei vigili del fuoco e ne sarà disposta l’attivazione. Si ringrazia per la collaborazione da parte dei cittadini.