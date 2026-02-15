Marano, frana in via Roma: 11 sfollati in albergo, area sequestrata dal magistrato. Attivato servizio antiosciacallaggio

Prosegue il monitoraggio della frana che ha interessato via Roma, a Marano provocata dal cedimento delle mura di via Casa Baiano, realizzate in tufo e non in cemento armato e danneggiamento di alcune stanze di una palazzina. L’intera area è stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria, mentre il Comune di Marano e la Prefettura seguono costantemente l’evoluzione del movimento franoso.

A seguito dell’evento, tutte le famiglie coinvolte hanno trovato autonoma sistemazione, tranne quattro nuclei familiari – composti da 7 adulti e 4 bambini – per un totale di 11 persone. Per loro il Comune ha già disposto, in via emergenziale, l’allestimento dell’accoglienza presso l’Albergo Melito, dove resteranno in attesa che la situazione si stabilizzi e vengano ripristinate le condizioni di sicurezza.

Nel corso di una riunione in Prefettura è stato fatto il punto sugli interventi in atto. L’amministrazione comunale, d’intesa con la Prefettura, ha attivato contatti con le strutture regionali della Protezione Civile per il supporto tecnico e logistico. Contestualmente sono stati predisposti servizi di vigilanza e misure anti-sciacallaggio nell’area interdetta.

Intanto proseguono i sopralluoghi tecnici per verificare la stabilità del costone e valutare gli interventi necessari alla messa in sicurezza. Tra gli sfollati anche un piccolo cane d’affezione, rimasto accanto alla sua famiglia durante l’emergenza.