Olimpiadi 2026, il medagliere: l’Italia vola con Brignone, Vittozzi e Lollobrigida, superato il record di Lillehammer

Per l’Italia è già una certezza, sono delle Olimpiadi invernali da record: a Milano-Cortina 2026 la spedizione azzurra ha già raggiunto quota 8 ori e 22 medaglie complessive. La storica edizione di Lillehammer ’94 appartiene ormai al passato. Tutti i primati sono stati stracciati da questa edizione dei Giochi, che ancora deve vivere tutta la seconda settimana.

Gli ori sono arrivati da Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità, dalla staffetta mista di short track, dallo slittino, dalla doppia impresa di Federica Brignone e poi dal biathlon con Lisa Vittozzi. L’Italia si trova così attualmente in seconda posizione nel medagliere, dietro alla sola Norvegia che continua ad andare forte.













