Referendum, Nordio: “Al Csm un sistema para-mafioso”. Lo diceva anche Cossiga

Il sistema delle nomine dei magistrati è un “meccanismo para-mafioso“. In un’intervista pubblicata sui quotidiani del gruppo Nord-Est Multimedia (Mattino di Padova, Messaggero Veneto e altri) Carlo Nordio alza il livello dell’attacco alle toghe: rivendicando il sorteggio del Consiglio superiore della magistratura previsto dalla sua riforma, il ministro della Giustizia assimila i metodi dell’organo di autogoverno a quelli della criminalità organizzata. Un’uscita che indigna l’Associazione nazionale magistrati e i leader delle opposizioni, a cui Nordio, qualche ora dopo, risponde tirando in ballo Nino Di Matteo: per giustificarsi, il Guardasigilli cita parole simili pronunciate dal pm della Direzione nazionale antimafia nel 2019, subito dopo lo scandalo Palamara, come se una critica alla magistratura dal suo interno (proveniente, peraltro, da chi ha avuto minacciata la vita dai clan) fosse paragonabile all’attacco politico di un membro del governo in carica.













