Calvizzano. I 100 anni di nonna Consiglia: un secolo di forza, famiglia e libertà

Ha compiuto 100 anni l’11 febbraio scorso, ma oggi in via Tagliamento, a Calvizzano, a pochi passi da Marano, è stata festa grande per nonna Consiglia Cavallo. Un traguardo straordinario celebrato con l’affetto di figli, nipoti e parenti che hanno voluto renderle omaggio con una giornata speciale, tra sorrisi, abbracci e ricordi che attraversano un intero secolo di storia.

Consiglia, sposata con Lorenzo Di Marino – oggi scomparso – è madre di quattro figli: Palma, Margherita, Anna e Francesco. Una famiglia numerosa, cresciuta attorno ai valori solidi che lei stessa ha sempre incarnato: dedizione, sacrificio, dignità e amore incondizionato.

Donna forte ed emancipata, in tempi in cui non era affatto scontato, ha sempre creduto nell’indipendenza femminile. Ha voluto che le figlie studiassero, che costruissero il proprio futuro con le proprie forze, convinta che l’istruzione fosse la chiave della libertà. Una visione moderna, coltivata con determinazione e lungimiranza.

La sua è stata una vita semplice, interamente dedicata alla famiglia e al compagno di una vita. Ha attraversato due guerre mondiali, vivendo sulla propria pelle le paure e le privazioni di quegli anni difficili. Tra i ricordi che ha sempre raccontato con emozione, ce n’è uno legato alla Seconda guerra mondiale.

Erano in campagna quando i soldati tedeschi arrivarono con l’intenzione di catturare suo padre. La tensione era altissima. Consiglia, con prontezza e coraggio, offrì della frutta ai militari. Un gesto semplice, umano, che li colpì al punto da farli desistere. Suo padre fu risparmiato. Un episodio che per lei è rimasto inciso nella memoria come la dimostrazione che anche nei momenti più bui un atto di gentilezza può cambiare il corso degli eventi.

Oggi, a cento anni, nonna Consiglia è il simbolo di una generazione che ha conosciuto la fame e la rinascita, la guerra e la ricostruzione, il sacrificio e la speranza. Attorno a lei si è stretta una comunità che le riconosce il valore di una vita spesa con coerenza, amore e forza silenziosa.













