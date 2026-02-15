Marano, aggiornamenti. Crolla muro di contenimento in via Roma: 26 famiglie sgomberate, interdetti anche i box auto

Paura nel pieno centro storico poco dopo le 14, quando è crollato un muro di contenimento in tufo (non cemento armato) e terreno che collegava via Casa Baiano a via Roma. Il cedimento ha distrutto una camera da letto e danneggiato altri appartamenti e box auto, che sono stati interdetti per motivi di sicurezza.

Evacuato l’intero stabile: 26 famiglie sono state sgomberate. I vigili del fuoco consentono il recupero dei beni di prima necessità. Sul posto anche carabinieri, Protezione civile, tecnici e operai comunali. Allestito un punto di ascolto nella chiesa di San Castrese. Riunione in Prefettura per coordinare gli interventi.