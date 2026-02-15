MARANO, CROLLA UN MURO, DISTRUTTE STANZE DI UNA PALAZZINA. 26 FAMIGLIE SGOMBERATE

60 Visite
Crolla un muro adiacente a una palazzina e una stanza da letto di un palazzo in via Roma, sul posto i vigili del fuoco.
È accaduto poco dopo le due, in un palazzo nel cuore del centro storico, quando un boato ha scosso le famiglie residenti, pronte a mettersi a tavolo per il pranzo della domenica.
Per cause ancora da verificare, un muro adiacente al palazzo è crollato trascinando con sé anche la camera da letto di un degli appartamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno effettuando le verifiche del caso.
Nel palazzo ci sono 26 famiglie che ora sono state fatte uscire e sono in attesa di sapere se possono rientrare nelle loro case o se verranno evacuate.
