Marano, non preoccupa solo la frana ma una piattabanda che potrebbe cedere: area sequestrata, ora serve un muro in cemento armato. I tempi non saranno brevi

Non è tanto la frana in sé a destare maggiore allarme, quanto la piattabanda scivolata che potrebbe abbattersi contro i pilastri sottostanti, aggravando ulteriormente la situazione. È questo l’elemento che, al momento, preoccupa di più sul fronte della sicurezza nell’area di via Roma a Marano.

Il cedimento strutturale ha portato la magistratura ad intervenire: la Procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro dell’intera area interessata. Un provvedimento necessario per consentire accertamenti tecnici approfonditi e mettere in sicurezza la zona, ma che rende al momento incerti i tempi per il ripristino delle condizioni di normalità.

Secondo quanto emerso, almeno finora, la struttura crollata sarebbe stata realizzata in tufo e non in cemento armato, una condizione che avrebbe inciso sulla tenuta nel tempo. Il manufatto, esistente da circa 45 anni, dovrà ora essere sostituito con un nuovo muro in cemento armato, ritenuto indispensabile per garantire stabilità e sicurezza duratura.

La priorità resta evitare ulteriori cedimenti: la piattabanda instabile rappresenta il rischio più immediato, più ancora del movimento franoso già verificatosi. Solo dopo la completa messa in sicurezza e il via libera dell’autorità giudiziaria si potranno conoscere i tempi per la riapertura dell’area e il ritorno alla piena normalità per residenti e attività della zona.