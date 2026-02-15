460 anni di Giambattista Basile. Bonelli: “Tra celebrazioni, risvegli e qualche caduta di stile”

460.mo Oggi ricorre ilanniversario della nascita del nostro sommo e, come da tradizione ultra decennale, noi, con questa pagina ci pregiamo ricordarlo.

A tal fine, ci felicitiamo che l’omonima Fondazione costituita ad hoc, si sia attivata per dar vita ad una serie di iniziative volte a commemorarlo.

Alcune di queste, rientrano nelle desiderata/indicazioni che da anni, esattamente dal 2014, gridando alla luna, abbiamo indicato e più volte sollecitato.

Ben venga dunque questo “risveglio”, per la serie meglio tardi che mai.

Segnaliamo altresì un piccolo rammarico, o meglio una caduta di stile che non ci saremmo aspettati e che forse non ci meritavamo.

Nonostante molti dei referenti, parte integrante di detta Fondazione, siano stati coinvolti dallo scrivente nelle iniziative pro Basile che furono illo tempore promosse, siamo venuti a conoscenza dell’organizzazione a mezzo social ed in maniera del tutto fortuita, senza che gli stessi abbiano avuto la buona educazione di renderci edotti.

Una caduta di stile che è il segno dei tempi nei quali ci è toccato vivere e del provincialismo di quanti considerano Giambattista Basile “cosa loro” una questione meramente giuglianese, dando prova di un provincialismo davvero svilente ed avvilente e non un patrimonio che appartiene al mondo.

W Giambattista Basile, la Cultura e la Bellezza che incarna, in luogo delle pochezze di quanti, tradendone lo spirito, lo usano per dar sfogo a miopi quanto vacui personalismi.

Gaetano Bonelli