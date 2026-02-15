Bimbo ricoverato al Monaldi. La mamma: «Chiedo aiuto a tutti, anche al Papa»

Condividi

All’esigenza di fare chiarezza sull’accaduto, la mamma del bimbo trapiantato a Napoli antepone ora la guarigione del figlio: “Ho accantonato tutto, ora vivo solo dolore e tanta voglia di riaverlo a casa. Cerco solo un cuoricino nuovo, certo non desidero che muoiano altri bambini ma spero che mi aiutino a trovarlo. Lo chiedo a tutti quelli che possono aiutarmi, mi appello anche al Papa, a tutti”. Così Patrizia Mercolino a “Domenica In” su Rai1.

“Mi hanno avvisato dopo l’intervento dicendo che c’era stato un problema e il cuoricino non partiva. Mi hanno chiamato prima che andasse in terapia intensiva, quando era ancora in sala operatoria. Il dolore era troppo grande e all’inizio non mi facevo domande, poi con il mio avvocato abbiamo cercato di capire presentando delle denunce. Infine qualche anima buona ha fatto sapere ai giornali la verità”. Patrizia Mercolino, madre di Tommaso che ha ricevuto il trapianto di un cuore danneggiato, racconta così a “Domenica In” l’inizio del suo calvario.

“Abbiamo chiesto una terza opinione ai centri europei di maggiore esperienza in materia di trapianti”. Lo dice a Domenica In l’avvocato Francesco Petruzzi dopo aver letto le conclusioni della consulenza specialistica del Bambin Gesù che non ritiene ci siano le condizioni per sottoporre a un nuovo trapianto il piccolo ricoverato a Napoli. Dal canto suo la mamma, Patrizia Mercolino, si limita a ripetere: “Spero sempre che il Bambin Gesù sbagli”













