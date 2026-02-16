Frana a Marano (video dall’alto): riprendono stamani i controlli, manca l’acqua in tante zone, autobotte dei vigili del fuoco

Riprendono questa mattina i controlli nell’area colpita dalla frana tra via Roma e Casa Baiano. Dopo le verifiche effettuate nel pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco hanno disposto l’invio di un’autobotte per far fronte all’emergenza idrica, ma non hanno operato durante la notte. Il presidio resta comunque attivo per garantire sicurezza e assistenza alla popolazione.

Come già emerso, il movimento franoso ha provocato il crollo di un muro di contenimento che separava una palazzina dal terreno circostante. Il cedimento ha determinato gravi criticità strutturali, rendendo necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro dell’edificio, abitato da 25 famiglie.

Carabinieri e Vigili del Fuoco vigilano costantemente l’area per evitare episodi di sciacallaggio e per impedire l’accesso allo stabile dichiarato inagibile. Intanto si lavora anche sul fronte dei servizi: il personale del Comune è impegnato nella riparazione di una tubatura della condotta idrica danneggiata dalla frana.

Undici persone, tra cui quattro minori, sono state sistemate in un albergo a Melito di Napoli. Gli altri residenti hanno trovato temporanea ospitalità presso parenti e amici, in attesa di ulteriori sviluppi e verifiche tecniche.

Persistono disagi idrici in diverse zone del centro storico: l’acqua è assente in vari punti e quella distribuita tramite autobotte dei Vigili del Fuoco non è potabile.

Le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza proseguiranno nelle prossime ore, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sull’agibilità dell’area e sui tempi di ripristino dei servizi essenziali.