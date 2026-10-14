Cimitero di Marano, svolta sulla consegna dei loculi: accordo vicino sulla gestione delle luci

Condividi

Visite: 220

79 Visite

La vicenda della consegna dei loculi cimiteriali potrebbe essere arrivata a un punto di svolta. Oggi, in Comune, si è tenuto un incontro tra progettisti, commissari straordinari e una ditta. Al centro del confronto, la gestione dell’illuminazione, sulla quale sarebbe stata raggiunta un’intesa.

Una situazione complessa, che nelle ultime ore avrebbe fatto emergere nuovi elementi e possibili spiragli per una soluzione. Ma attenzione: la ricostruzione circolata finora – favorita dalla solita soffiata di due dipendenti comunali allineati da anni a uno schema politico locale – sarebbe soltanto parziale e non restituirebbe l’intero quadro della vicenda. Nelle prossime ore saranno svelati ulteriori elementi sull’operazione e sui passaggi che hanno portato all’attuale scenario. Ricordiamo che la Mastromimico (ditta che ha realizzato i loculi), mesi fa, nonostante dopo anni e anni si fosse giunti al via libera dei collaudi, aveva espresso ai commissari la volontà di non volersi occupare della gestione delle lampade e degli altri servizi connessi all’appalto. Il Comune avrebbe acconsentito, ma non è noto se sono state applicate eventuali penali. Difficile, visti i precedenti con l’azienda dei rifiuti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti