Papa, valori post-operatori nella norma. Il fratello: «Dopo l’operazione si sentiva bene, guarirà»

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Le condizioni di salute del Papa fanno registrare segnali incoraggianti dopo l’intervento chirurgico. I valori post-operatori risultano nella norma e, secondo quanto riferito dal Vaticano, il Pontefice è di buon umore. La degenza ospedaliera dovrebbe proseguire per circa una settimana dal momento del ricovero, salvo eventuali cambiamenti legati all’evoluzione del quadro clinico.

A offrire ulteriori rassicurazioni è stato il fratello Louis Prevost, che, intervenendo alla televisione statunitense Newsmax, ha raccontato di averlo sentito in buone condizioni dopo l’operazione. «Dopo l’intervento si sentiva bene, guarirà», ha dichiarato, esprimendo fiducia nel percorso di recupero del Pontefice













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