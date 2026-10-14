QUALIANO, 24ENNE CADE DAL BALCONE DI UNA STRUTTURA DI RIABILITAZIONE. MORTO, IL DOLORE DEL SINDACO

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Un’altra notizia di quelle che non vorresti mai ricevere.

Un’altra giovane vita spezzata e un’altra famiglia devastata da un dolore che diventa anche rabbia di fronte alle circostanze della tragedia.

Ruslan aveva soltanto 24 anni ed è morto cadendo dal balcone della struttura di riabilitazione dove era in cura.

Da genitore comprendo le ragioni della sua mamma che chiede tutta la verità sulle cause dell’incidente che non ha dato scampo al povero Ruslan.

Da primo cittadino sono vicino alla famiglia, alla quale ho già assicurato la disponibilità a sostenerla ed a supportarla.

Sono certo che le forze dell’ordine sapranno dare risposte celeri e certe alla domanda di verità invocata da una madre che ha perso il proprio giovane figlio.

A lei e a tutti quelli che hanno voluto bene a Ruslan giunga l’abbraccio mio e di tutta la comunità di Qualiano.

Nota stampa













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