Prof rimprovera un’alunna, il padre di lei fa irruzione in classe e lo schiaffeggia

Un episodio a dir poco sconcertante quello avvenuto all’Istituto superiore Einaudi di Foggia, dove un uomo ha fatto irruzione per assalire il docente che poco prima aveva rimproverato la figlia. Un fatto di una gravità inaudita e che ancora una volta porta l’attenzione sullo stato in cui vertono le scuole: studenti e famiglie che non dimostrano più alcun rispetto nei confronti della figura dell’insegnante.

La vicenda risale allo scorso venerdì 13 febbraio e si è verificata in una classe del primo anno. Stando alla ricostruzione, il docente di lingua e letteratura straniera aveva rimproverato una studentessa per il suo comportamento. La minorenne, non accettando il richiamo, ha telefonato al padre, lamentandosi dell’accaduto. Da qui la spropositata reazione del genitore che ha raggiunto l’istituto, eluso la sorveglianza e fatto irruzione nell’aula, cogliendo il professore di sorpresa. A seguito di un acceso scontro verbale, l’uomo ha schiaffeggiato l’insegnante davanti a tutta la classe, per poi andarsene.













