MUGNANO, confermata l’anticipazione di Terranostranews: 2 milioni in contanti nascosti tra le celle frigorifere: maxi sequestro azienda ittica

Su richiesta della Procura della Repubblica – III Sezione Criminalità Economica, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Napoli coordinati dal tenente colonnello Daniele Mannara hanno sottoposto a sequestro l’ingente patrimonio immobiliare, mobiliare e finanziario riconducibile a n. 14 persone, tra fisiche e giuridiche, coinvolte, a vario titolo, in un procedimento per reati tributari, truffa aggravata per ii conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio, già finite qualche giorno fa nel mirino delle indagini.

I beni sequestrati

In esito delle operazioni sono stati sequestrati n. 70 fabbricati, tra cui appartamenti, box auto e ville in corso di costruzione, n. 11 terreni, n. 2 autovetture, n. 3 motocicli, n. 4 orologi di lusso e diversi monili in oro, nonché quote societarie e disponibilità finanziarie costituite dai saldi attivi giacenti sui conti correnti intestati ai soggetti destinatari del provvedimento.