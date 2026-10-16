MUGNANO, confermata l’anticipazione di Terranostranews: 2 milioni in contanti nascosti tra le celle frigorifere: maxi sequestro azienda ittica

L’operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, ha portato al sequestro di beni per quasi 18mln di euro tra cui 70 immobili e vari beni di lusso, come costosissimi orologi
Su richiesta della Procura della Repubblica – III Sezione Criminalità Economica, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Napoli coordinati dal tenente colonnello Daniele Mannara hanno sottoposto a sequestro l’ingente patrimonio immobiliare, mobiliare e finanziario riconducibile a n. 14 persone, tra fisiche e giuridiche, coinvolte, a vario titolo, in un procedimento per reati tributari, truffa aggravata per ii conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio, già finite qualche giorno fa nel mirino delle indagini.
I beni sequestrati
In esito delle operazioni sono stati sequestrati n. 70 fabbricati, tra cui appartamenti, box auto e ville in corso di costruzione, n. 11 terreni, n. 2 autovetture, n. 3 motocicli, n. 4 orologi di lusso e diversi monili in oro, nonché quote societarie e disponibilità finanziarie costituite dai saldi attivi giacenti sui conti correnti intestati ai soggetti destinatari del provvedimento.
I contanti nascosti
Nel corso delle perquisizioni eseguite contestualmente alle operazioni di sequestro, sono state inoltre rinvenute somme di denaro contante per un ammontare complessivo di euro 2.190.878, costituenti, secondo l’ipotesi accusatoria, quota parte del profitto derivante dai reati contestati nell’ambito del procedimento penale.
La parte prevalente di tale importo, pari a euro 1.973.380, e stata individuata presso una società con sede a Mugnano di Napoli, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti ittici.
Nonostante le meticolose e particolari modalità di occultamento, le attività di ricerca svolte dai militari operanti ne hanno consentito il rinvenimento e il successivo sequestro.
Ulteriori somme sono state rinvenute e sequestrate nel corso delle perquisizioni eseguite presso altri immobili e attività commerciali interessati dall’operazione.
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