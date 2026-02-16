Regione Campania, Fico accelera su bilancio e partecipate: “Ragioniamo su Sma, Eav, Soresa e altre, più sobrietà e merito””

La bozza del bilancio è pronta e potrebbe approdare in giunta già questo venerdì, subito dopo il Consiglio regionale che mercoledì dovrà approvare i consolidati dell’ultimo esercizio finanziario targato Vincenzo De Luca. Poi, nel giro di una decina di giorni, il doppio passaggio in commissione e in aula per il via libera definitivo.

La linea tracciata dal presidente della Regione Roberto Fico è chiara: approvare la manovra senza scossoni, evitando emendamenti “mancia” che rallenterebbero l’iter e comprometterebbero l’immagine di sobrietà chiesta ai consiglieri di maggioranza durante l’incontro di venerdì scorso.

Uscire dall’esercizio provvisorio

L’obiettivo prioritario è archiviare al più presto l’esercizio provvisorio. I margini di manovra sono limitati: su circa 16 miliardi complessivi, 12 sono vincolati alla sanità, 2 destinati a trasporti e spese sociali e circa mezzo miliardo copre debiti e stipendi. Resterebbe meno di un miliardo per l’attuazione del programma.

In questo contesto, Fico punta a inserire una misura simbolo sul sociale, dopo l’introduzione del salario minimo orario di 9 euro negli appalti pubblici regionali. Un provvedimento bandiera della sua prima Finanziaria.

Ricognizione sulle partecipate

Parallelamente al bilancio, il governatore – che mantiene anche le deleghe a Bilancio, Sanità e Partecipate – ha avviato una verifica approfondita delle società regionali. L’obiettivo è duplice: valutare la coerenza tra missione, risorse e risultati raggiunti e, dove possibile, intervenire sui vertici senza esporre la Regione a lunghi contenziosi.

Un metodo già applicato con Scabec e con l’Agenzia Campana Promozione Turismo, dove sono stati rivisti bandi e procedure. Per i nuovi incarichi si sta inoltre verificando la possibilità di ridurre i compensi rispetto alla stagione precedente.

Sotto osservazione anche le consulenze esterne e l’utilizzo dei finanziamenti pubblici, in particolare per SMA Campania e Soresa, la centrale unica di acquisto per le aziende sanitarie.

Resta aperto il dossier su EAV e Air Campania, partecipate strategiche nel settore trasporti, mentre per la Sauie è stato prorogato al 31 marzo il termine per lo scioglimento.

Trasparenza e controllo

A Palazzo Santa Lucia il concetto viene sintetizzato così: più trasparenza, più controllo sugli obiettivi, maggiore attenzione alla sostenibilità finanziaria complessiva. Dove non sarà possibile intervenire direttamente sulla governance, si rafforzeranno i controlli sull’uso delle risorse.

Il messaggio politico è netto: discontinuità nei metodi, ma senza strappi traumatici. Prima il bilancio, poi la riorganizzazione. Con un cronoprogramma serrato e l’attenzione puntata sia sui conti sia sull’efficienza della macchina regionale.