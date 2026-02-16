Carnevale a rischio, maxi blitz: sequestrati 500mila articoli non sicuri in provincia di Napoli

Maxi operazione della Guardia di Finanza a Napoli e provincia in vista del Carnevale: sequestrati oltre 500mila articoli non sicuri, privi di etichettatura conforme e in alcuni casi contraffatti.

I militari del Comando Provinciale hanno intensificato i controlli per contrastare la vendita di prodotti potenzialmente pericolosi, soprattutto per i bambini. Tra la merce sequestrata figurano maschere, parrucche, gadget, decorazioni, stelle filanti, mazze in plastica e prodotti per la cura della persona.

Complessivamente 54 le persone segnalate: 35 alla Camera di Commercio per violazioni al Codice del Consumo, con sanzioni fino a 30mila euro, e 19 denunciate all’Autorità giudiziaria per contraffazione, frode in commercio e ricettazione.

I controlli hanno interessato diversi quartieri del capoluogo e numerosi comuni dell’area metropolitana. La merce, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare decine di migliaia di euro, con potenziali rischi per la salute dei consumatori.

I provvedimenti sono stati adottati nella fase delle indagini preliminari: per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.