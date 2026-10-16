Oregon, ucciso uomo armato in una scuola elementare. Morti tre bambini

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E’ di quattro morti, tre bambini e un adulto, il bilancio della sparatoria avvenuta nella giornata di giovedì 15 ottobre nella scuola elementare Silver Rail di Bend, in Oregon. La polizia è intervenuta in seguito all’allarme per la presenza di un uomo armato nella scuola ma all’arrivo degli agenti l’assalitore era già stato ucciso. Almeno due persone sarebbero state trasportate in ospedale con le ambulanze.

Scuola in lockdown

La scuola elementare è stato messa in lockdown. “Non abbiamo ancora la conferma di chi abbia sparato al sospettato. Potrebbe essere stato un passante. In questo momento abbiamo numerose persone colpite”, ha affermato Sheila Miller, portavoce del dipartimento di polizia di Bend, in una conferenza stampa. Secondo media locali, a uccidere l’uomo sarebbe stato il padre di uno dei bambini.













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