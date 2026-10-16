Trentola Ducenta, due agenti della Polizia Locale denunciano un’aggressione durante un intervento per la raccolta dei rifiuti

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TRENTOLA DUCENTA – Un intervento di routine per verificare una segnalazione relativa al mancato ritiro di un sacchetto di rifiuti si sarebbe trasformato in un episodio di aggressione ai danni di due agenti della Polizia Locale. I fatti, secondo quanto riferito dagli stessi operatori nella denuncia presentata agli organi competenti, risalgono al 12 ottobre 2026.

I due agenti erano intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un cittadino che lamentava il mancato prelievo di un sacchetto di rifiuti. A seguito delle verifiche effettuate, gli operatori avrebbero accertato che il mancato ritiro era riconducibile alla non conformità del conferimento rispetto alle disposizioni previste per la raccolta differenziata e al relativo calendario.

Durante le successive operazioni di identificazione del soggetto presente sul posto, la situazione sarebbe degenerata. Stando a quanto riportato nella denuncia, i due agenti sarebbero stati destinatari di insulti, minacce e comportamenti fisicamente aggressivi, tali da interrompere il regolare svolgimento delle attività di accertamento.

Al termine dell’episodio, gli operatori hanno formalizzato una denuncia, rimettendo la ricostruzione dei fatti agli organi competenti. Spetterà ora all’Autorità giudiziaria valutare gli elementi raccolti, procedere agli eventuali approfondimenti e accertare le responsabilità, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza degli operatori della Polizia Locale, impegnati quotidianamente nei controlli sul territorio e nell’applicazione delle disposizioni che regolano i servizi pubblici. Anche le verifiche legate alla gestione dei rifiuti, attività ordinaria ma necessaria per il corretto funzionamento della raccolta differenziata, possono infatti richiedere interventi diretti nei confronti dei cittadini.

Il rispetto delle regole sul conferimento dei rifiuti costituisce un elemento importante per la tutela del decoro urbano e dell’interesse collettivo. Eventuali contestazioni sulle modalità di raccolta devono essere affrontate attraverso gli strumenti previsti, senza compromettere lo svolgimento delle attività istituzionali.

La vicenda resta affidata alle valutazioni degli organi competenti. Ogni eventuale responsabilità dovrà essere accertata nelle sedi previste, sulla base degli elementi disponibili e degli ulteriori riscontri che potranno emergere nel corso delle verifiche.