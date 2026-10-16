Torre del Greco, ciclopedalata della Notte Sacra in memoria delle vittime della strada

Una pedalata di 10 chilometri, aperta a tutte le età, per ricordare chi ha perso la vita sulla strada e promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità.

Torre del Greco si prepara a vivere un momento di sport, partecipazione e sensibilizzazione sociale con la ciclopedalata della VI edizione della Notte Sacra Torre del Greco, in programma sabato 17 ottobre 2026. Quest’anno l’appuntamento assume un significato particolare: sarà dedicato alla memoria delle vittime della strada e alla promozione di una maggiore consapevolezza sulla sicurezza stradale. Come da tradizione infatti, il Comitato Notte Sacra Torre del Greco organizza una pedalata cicloturistica in collaborazione con i gruppi Ciclovia del Vesuvio e Free Spirits on Tour. Se nelle precedenti edizioni l’iniziativa ha rappresentato un’occasione per scoprire luoghi, monumenti, storia e paesaggi del territorio vesuviano, quest’anno il percorso si trasforma in un messaggio collettivo di attenzione, rispetto e responsabilità. Il corteo attraverserà le strade del centro storico e della periferia cittadina lungo un itinerario di circa 10 chilometri, prevalentemente pianeggiante, pensato per essere accessibile e partecipato.

Una pedalata lenta e breve, aperta a tutte le età, alla quale sarà possibile prendere parte in bicicletta, elettrica o muscolare, e anche in monopattino. L’obiettivo è ricordare le persone che hanno perso la vita sulla strada e stringersi idealmente alle famiglie che continuano a portare il peso di queste perdite, trasformando il ricordo in un’occasione concreta di riflessione per l’intera comunità. I dati relativi alla sicurezza stradale rendono questa iniziativa particolarmente significativa. Secondo i numeri diffusi dall’ASAPS, nei primi nove mesi del 2026 si contano 510 vittime tra ciclisti e pedoni in Italia. Un dato che richiama l’attenzione sulla vulnerabilità di chi si muove senza la protezione di un veicolo e sulla necessità di promuovere comportamenti più prudenti e rispettosi.

“Non possiamo pensare che una sola pedalata possa risolvere un problema così complesso, ma possiamo contribuire a far conoscere questi dati e a stimolare una riflessione. Se anche una sola persona, dopo aver partecipato o aver conosciuto questa iniziativa, presterà maggiore attenzione alla guida, ai ciclisti e ai pedoni sulle strisce, avremo raggiunto un risultato importante” L’iniziativa si propone così di unire il valore simbolico della memoria alla forza della partecipazione collettiva, coinvolgendo cittadini, famiglie, appassionati di ciclismo e quanti desiderano contribuire alla diffusione di una cultura della sicurezza stradale. L’appuntamento è Sabato 17 ottobre 2026 alle ore 15:00 in Piazza Santa Croce, Torre del Greco. La partecipazione è aperta a tutte le età. Il percorso sarà di circa 10 chilometri, prevalentemente pianeggiante e affrontato a ritmo lento. È possibile partecipare con bicicletta tradizionale, e-bike o monopattino.