IL MANIFESTO DI VANNACCI: “BISOGNA PARLARE CON PUTIN, SALVINI E’ IL TRADITORE”. CI DANNO AL 4 PER CENTO, NON MALE”

«Il Cremlino a lungo è stato giudicato intoccabile, impossibile parlarne. Negli ultimi giorni, prima Meloni, poi Merz, poi Macron, per ultimo il russofobo Stoltenberg, hanno detto che è il caso di parlare con Putin. Credo sia il caso: una nazione che si rispetti non smette mai di dialogare anche con i nemici. Anche nei periodi bellici più conflittuali i canali diplomatici non vengon mai chiusi, cosa che è accaduta con questa guerra con l’Ucraina». Lo ha detto Roberto Vannacci, rispondendo ad una domanda sui rapporti con la Russia. «Putin – ha aggiunto – è stato condannato per crimini di guerra, Macron nelle chat segrete con Trump aveva proposto di invitarlo all’Eliseo. Chi lo avrebbe aspettato allo Charles de Gaulle’, la gendarmerie?»
Vannacci: nella Lega non potevo essere incisivo
«Lealtà non vuol dire obbedienza cieca e assoluta, onore non vuol dire immobilismo, disciplina non significa rifiutarsi di pensare. Io sono rimasto fedele: sono stato eletto non perché ero un politico, ma perché avevo scritto un libro» su certi valori. Lo ha detto Roberto Vannacci, parlando a Modena prima dell’evento remigrazione. Nella Lega «non mi è stata data la possibilità di essere incisivo dal punto di vista politico. Tutti voi siete testimoni degli attacchi giornalieri nei miei confronti». Poi, «mi sono reso conto di dover fondare un soggetto politico che rispondesse ai miei valori».
Vannacci: 4% per qualcosa che non esiste è una bella rampa di lancio
«Non faccio analisi elettorale. Stamattina un sondaggio presentava qualcosa che ancora non esiste al 4,2%, mica male come rampa di lancio. Significa che c’è qualcuno che apprezza i valori del mio partito che ho specificato nel mio manifesto». Lo ha detto il generale Roberto Vannacci, in conferenza stampa a Modena.
Vannacci, voglio rendere la coalizione di destra ancora più forte
«Sto dicendo che i miei princìpi e i miei valori rimangono fissi. Non rinuncio alla mia identità per un compromesso e un inciucio». Così Roberto Vannacci in un colloquio con il quotidiano La Repubblica. Sulla sua idea di destra per il nuovo soggetto ‘Futuro nazional’, aggiunge: “è una destra vera, il contrario di moderato non è estremo, ma è forte. Perché dovrebbe essere una destra nera? È vera». Non si rischia di favorire la sinistra, con questa sua mossa? «Bisogna avere una certa fantasia – spiega – da questo punto di vista. Voglio rendere la coalizione di destra ancora più forte, anche perché spero di richiamare molta gente che crede nell’identità, crede nei valori e che quindi spero che torni a votare». «Strano dare percentuali per qualcosa che ancora non esiste», conclude commentando i primi sondaggi sulla sua formazione politica.
Vannacci: «Il traditore è Salvini, dalle armi a Kiev alla legge Fornero»
«Io sleale? È stato Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un’altra direzione. Non solo sulle armi all’Ucraina, ma anche sui princìpi di famiglia, e sulla legge Fornero. Salvini è quello che per anni ha detto che andava demolita invece poi china il capo, si mette in posizione prona in una coalizione che invece la promuove e la conferma». Così Roberto Vannacci in un colloquio con Repubblica. «È Salvini che ha tradito le promesse in qualche modo», aggiunge.
Il grossetano non legato a gruppi organizzati
Emanuele Pozzolo: vado con Vannacci
«Seguirò Roberto Vannacci in Futuro Nazionale, perché il suo progetto va molto oltre le vecchie categorie politiche.