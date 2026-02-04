Marano. Biblioteca “P. Enzo Antonucci” sezione specialistica Domenico Mallardo

Condividi

Visite: 39

14 Visite

Oggi la Biblioteca assume un compito arduo ma molto importante, che è quello di incrementare la cultura, nell’offrire un prodotto alla popolazione del territorio nel quale è ubicata.

Una biblioteca anche se non di grandi dimensioni, ma ben organizzata e regolamentata, può ospitare utenti al fine di studiare, ma può anche organizzare incontri, eventi, seminari, laboratori didattici, oggi molto utilizzati per avvicinare i più giovani alla cultura e alla biblioteca.

In questa direzione si muove la Biblioteca “P. Enzo Antonucci” dei PP. Francescani di Marano mettendo a disposizione il fondo librario donato dall’Istituto superiore di Scienze Religiose (ISSR) di Napoli. La raccolta ammonta a circa 15 mila volumi ed è costituita da testi di prima consultazione, storia, storia locale, filosofia, letteratura, teologia, sacra scrittura ecc.

Al fine di promuovere e migliorare l’offerta documentaria e culturale dei propri utenti la direzione della biblioteca ha approvato un progetto culturale costituendo due fondi librari specifici atti a valorizzare il territorio. Il primo in storia locale, dando ai cittadini di Marano la possibilità di conoscere e approfondire la storia del proprio territorio; il secondo in archeologia, in considerazione che la città di Marano ha dato i natali ad un grande studioso di archeologia e di storia della chiesa campana Domenico Mallardo che fu allievo e discepolo del grande archeologo Gennaro Aspreno Galante fondatore della scuola di archeologia fondata a Napoli presso il Seminario arcivescovile.

I fondi saranno conservati in una sezione interna della sala di consultazione rendendo il nostro centro culturale di rara importanza. Tale sezione sarà dedicata a Domenico Mallardo.

Domenico Mallardo nacque a Marano di Napoli il 6 maggio 1887 morì a Napoli il 4 giugno 1958. Fu autore di oltre 60 pubblicazioni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti