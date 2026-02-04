Quarto. Un secolo di vita: targa celebrativa per Maddalena Palumbo

17 Visite
Questa sera abbiamo consegnato, insieme all’assessore Raffaella De Vivo, a nome dell’Amministrazione comunale, una targa celebrativa alla signora Maddalena Palumbo per il traguardo dei suoi 100 anni.
Un secolo di vita che rappresenta una testimonianza preziosa di valori, memoria e dedizione, patrimonio fondamentale della nostra comunità.
Gli anziani sono custodi della nostra storia e delle nostre radici: tutelarli, rispettarli e valorizzarli è un dovere oltre che un impegno concreto dell’Amministrazione.
Un gesto simbolico, ma carico di significato, per ribadire l’attenzione e la vicinanza alle persone che hanno contribuito, con la loro vita, alla crescita della nostra città.
