Corruzione, concussione e truffa, Zannini davanti al gip: il consigliere regionale respinge accuse con una memoria difensiva

Il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini ha respinto tutte le accuse davanti al Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Daniela Vecchiarelli, in merito alla richiesta di arresto avanzata dalla Procura guidata da Pierpaolo Bruni. Zannini non ha risposto alle domande del giudice, ma ha depositato due memorie difensive e ha reso dichiarazioni spontanee per circa due ore.

L’esponente azzurro è indagato per corruzione, concussione, falso e truffa ai danni dello Stato, fatti risalenti alla scorsa consiliatura regionale, quando presiedeva la commissione Ambiente. In particolare ha negato ogni accordo corruttivo con gli imprenditori Luigi e Paolo Griffo, anche loro ascoltati oggi dal Gip, in relazione alla documentazione ambientale ritenuta falsa dalla Procura e utilizzata per ottenere un finanziamento pubblico di oltre 3 milioni di euro per un caseificio.

Quanto alla presunta “contropartita” della corruzione, ossia una gita in yacht, Zannini ha sostenuto di averla pagata interamente (7mila euro) e che non si trattava di alcuna regalia. La Procura ritiene invece che il pagamento sia avvenuto solo dopo che Zannini era venuto a conoscenza dell’indagine.

Respinte anche le accuse di concussione, relative alle presunte pressioni sull’ex direttore generale dell’Asl di Caserta Enzo Iodice per nomine interne. Zannini ha negato ogni interferenza e qualsiasi coinvolgimento del dirigente regionale Antonio Postiglione, anch’egli indagato.

Il Gip si è riservato: la decisione sulle misure cautelari è attesa nei prossimi giorni.













