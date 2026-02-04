Napoli, Di Lorenzo si opera al piede per un problema pregresso. L’annuncio del club

Condividi

Il Napoli ha reso noto che “in considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa”. In questo momento il difensore del Napoli è della Nazionale, è indisponibile a causa del “trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro” riportato durante il match contro la Fiorentina.“Da sei mesi ho un problema al piede che mi dà fastidio” ha dichiarato il capitano del Napoli.













